Ямашкина (Каргина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямашкина (Каргина) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1945

Сын: Ямашкин Вениамин Петрович

Отец ребёнка: Ямашкин Пётр Петрович

Старая Теризморга, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямашкин Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно
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