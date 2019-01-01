село Старая Теризморга, село Старая Теризморга, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Старая Теризморга

Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Старо-Сивильская волость
295. Теризморга, село бывшее государственное, при речке Сивиле, дворов 292, жителей 2103, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Старошайговский район
85493Старая Теризморгасело54°16'44°32'N-38-066

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Старошайговский муниципальный район, Старотеризморгское сельское поселение
89646481101с Старая Теризморгасело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
510Тиризморга, с. каз.при рч. Сивине (Сивиле).502627210421085Церковь православная 1.
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