Гончарова (Ямашкина) Татьяна Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Ямашкина) Татьяна Вениаминовна

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Место рождения

Орудьево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

26.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1973

Отец: Ямашкин Вениамин Петрович

Мать: Ямашкина Людмила Михайловна

Орудьево, Дмитровский, Московская область
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