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Гончарова (Ямашкина) Татьяна Вениаминовна
Гончарова (Ямашкина) Татьяна Вениаминовна
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Место рождения
Орудьево
, Дмитровский, Московская область
Дата рождения
26.06.1973
Пол
Женский
Отец
Ямашкин Вениамин Петрович
1945 г.р.
Мать
Ямашкина (Тукачёва) Людмила Михайловна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1973
Отец:
Ямашкин Вениамин Петрович
Мать:
Ямашкина Людмила Михайловна
Орудьево
, Дмитровский, Московская область
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