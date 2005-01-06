Тукачёв Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1920
Дата смерти06.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1920
Отец: Тукачев Яков Семенович
Мать: Тукачева Анна Яковлевна
Бракосочетание
27.08.1946
Попутная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
развод оформлен 20.06.1957
Рождение ребёнка
18.01.1947
Дочь: Ямашкина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Германова Валентина Васильевна
Бракосочетание
После 1947
Смерть
06.01.2005