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Тукачёв Михаил Яковлевич

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Место рождения

Большое Тукачево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

05.10.1920

Дата смерти

06.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1920

Отец: Тукачев Яков Семенович

Мать: Тукачева Анна Яковлевна

Большое Тукачево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
27.08.1946

Жена: Германова Валентина Васильевна

Попутная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
развод оформлен 20.06.1957
Рождение ребёнка
18.01.1947

Дочь: Ямашкина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Германова Валентина Васильевна

Бракосочетание
После 1947

Жена: Тукачева Галина Фёдоровна

Смерть
06.01.2005
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