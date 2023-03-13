Карпова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Карповъ Феоктистъ
Отец ребёнка: Симановъ Карпъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Карповъ Федоръ
Отец ребёнка: Симановъ Карпъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анцыферова Марфа
Отец ребёнка: Симановъ Карпъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Карповъ Кузьма
Отец ребёнка: Симановъ Карпъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Симановъ Карпъ
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Передельскова Анна
Отец ребёнка: Симановъ Карпъ
Рождение ребёнка
1820
Сын: Карповъ Емельянъ
Отец ребёнка: Симановъ Карпъ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Карповъ Моѵсей
Отец ребёнка: Симановъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симановъ Карпъ