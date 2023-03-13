Карпова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Карповъ Феоктистъ

Отец ребёнка: Симановъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Карповъ Федоръ

Отец ребёнка: Симановъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анцыферова Марфа

Отец ребёнка: Симановъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Карповъ Кузьма

Отец ребёнка: Симановъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Симановъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Передельскова Анна

Отец ребёнка: Симановъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Сын: Карповъ Емельянъ

Отец ребёнка: Симановъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Карповъ Моѵсей

Отец ребёнка: Симановъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симановъ Карпъ

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