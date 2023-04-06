Карповъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карповъ Кузьма

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Симановъ Карпъ

Мать: Карпова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Карповъ Симановъ Александръ

Мать ребёнка: Карпова Авдотья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Карпова Авдотья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Карповъ Симановъ Ефремъ

Мать ребёнка: Карпова Авдотья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Карповъ Прохоръ

Мать ребёнка: Карпова Авдотья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Авдотья Васильева

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