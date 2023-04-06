Карповъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Симановъ Карпъ
Мать: Карпова Матрена
Рождение ребёнка
1835
Сын: Карповъ Симановъ Александръ
Мать ребёнка: Карпова Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Карпова Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Карпова Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Карповъ Прохоръ
Мать ребёнка: Карпова Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно