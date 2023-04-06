Анцыферова (Карпова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферова (Карпова) Марфа

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Симановъ Карпъ

Мать: Карпова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Назаровъ Тимофей

Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Анцыферовъ Иванъ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Баскакова Марія

Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Новикова Прасковья

Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Анцыферовъ Назаровъ Леонтій

Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Анцыферовъ Матвѣй

Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Анцыферовъ Василій

Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферовъ Михаилъ

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