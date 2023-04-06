Анцыферова (Карпова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Симановъ Карпъ
Мать: Карпова Матрена
Рождение ребёнка
1832
Сын: Назаровъ Тимофей
Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1833
Сын: Анцыферовъ Иванъ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Баскакова Марія
Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Новикова Прасковья
Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1842
Сын: Анцыферовъ Назаровъ Леонтій
Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1845
Сын: Анцыферовъ Матвѣй
Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1847
Сын: Анцыферовъ Василій
Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Анцыферовъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анцыферовъ Михаилъ