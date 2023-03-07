Новикова (Анцыферова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Анцыферовъ Михаилъ
Мать: Анцыферова Марфа
Рождение ребёнка
18.09.1869
Сын: Новиковъ Федоръ
Отец ребёнка: Новиковъ Алексѣй
Рождение ребёнка
18.09.1869
Сын: Новиковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Новиковъ Алексѣй
Рождение ребёнка
11.12.1876
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Новиковъ Алексѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карманова Матрена
Отец ребёнка: Новиковъ Алексѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пустыльникова Марія
Отец ребёнка: Новиковъ Алексѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Алексѣй