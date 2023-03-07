Новикова (Анцыферова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова (Анцыферова) Прасковья

Новикова (Анцыферова) Прасковья

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Анцыферовъ Михаилъ

Мать: Анцыферова Марфа

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1869

Сын: Новиковъ Федоръ

Отец ребёнка: Новиковъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1869

Сын: Новиковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Новиковъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1876

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Новиковъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карманова Матрена

Отец ребёнка: Новиковъ Алексѣй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустыльникова Марія

Отец ребёнка: Новиковъ Алексѣй

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Алексѣй

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close