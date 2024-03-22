Передельскова (Карпова) Анна
Место рождения
Дата рождения1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Симановъ Карпъ
Мать: Карпова Матрена
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Баталова Ѳекла
Отец ребёнка: Передельсковъ Василій
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Передельсковъ Василій
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Передельсковъ Василій
Рождение ребёнка
1850
Сын: Передѣльсковъ Иванъ
Отец ребёнка: Передельсковъ Василій
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Самохина Авдотья
Отец ребёнка: Передельсковъ Василій
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Передельсковъ Василій
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Передельсковъ Василій
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Передельсковъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно