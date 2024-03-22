Передельскова (Карпова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передельскова (Карпова) Анна

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Симановъ Карпъ

Мать: Карпова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Баталова Ѳекла

Отец ребёнка: Передельсковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Передѣльсковъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Передельсковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Передѣльскій Константинъ

Отец ребёнка: Передельсковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Передѣльсковъ Иванъ

Отец ребёнка: Передельсковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Самохина Авдотья

Отец ребёнка: Передельсковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Передельсковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Передѣльсковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Передельсковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Передѣльсковъ Александръ

Отец ребёнка: Передельсковъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Передельсковъ Василій

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