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Карповъ Моѵсей

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Симановъ Карпъ

Мать: Карпова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Симонова Анна Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Симонова Анна Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1851
Военная служба
1851
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пронина Еѵдокія

Мать ребёнка: Симонова Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Анна Федорова