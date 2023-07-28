Карповъ Моѵсей
Место рождения
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Симановъ Карпъ
Мать: Карпова Матрена
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Симонова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Симонова Анна Федорова
Военная служба
1851
Военная служба
1851
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пронина Еѵдокія
Мать ребёнка: Симонова Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симонова Анна Федорова