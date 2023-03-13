Пронина (Симонова) Еѵдокія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Карповъ Моѵсей
Мать: Симонова Анна Федорова
Бракосочетание
03.06.1869
Рождение ребёнка
31.03.1875
Сын: Пронинъ Ипатъ
Отец ребёнка: Пронинъ Самохинъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.02.1881
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Пронинъ Самохинъ Иванъ
Рождение ребёнка
?.12.1882
Сын: Пронинъ Амѵросій
Отец ребёнка: Пронинъ Самохинъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.09.1885
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Пронинъ Самохинъ Иванъ