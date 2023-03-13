Пронина (Симонова) Еѵдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронина (Симонова) Еѵдокія

Пронина (Симонова) Еѵдокія

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Карповъ Моѵсей

Мать: Симонова Анна Федорова

Бракосочетание
03.06.1869

Муж: Пронинъ Самохинъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.1875

Сын: Пронинъ Ипатъ

Отец ребёнка: Пронинъ Самохинъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1881

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Пронинъ Самохинъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1882

Сын: Пронинъ Амѵросій

Отец ребёнка: Пронинъ Самохинъ Иванъ

Рождение ребёнка
07.09.1885

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Пронинъ Самохинъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close