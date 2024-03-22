Карповъ Емельянъ
Место рождения
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Симановъ Карпъ
Мать: Карпова Матрена
Рождение ребёнка
1841
Сын: Карповъ Василій
Мать ребёнка: Симонова Варвара
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Симонова Варвара
Рождение ребёнка
1849
Сын: Симоновъ Степанъ
Мать ребёнка: Симонова Варвара
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Горюнова Татьяна
Мать ребёнка: Симонова Варвара
Рождение ребёнка
1856
Сын: Симоновъ Иванъ
Мать ребёнка: Симонова Варвара
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Хачина Елизавета
Мать ребёнка: Симонова Варвара
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Привалова Евфимія
Мать ребёнка: Симонова Варвара
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Симонова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Привалова Евдокія
Мать ребёнка: Симонова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симонова Варвара