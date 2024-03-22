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Карповъ Емельянъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Симановъ Карпъ

Мать: Карпова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Карповъ Василій

Мать ребёнка: Симонова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Карповъ Симановъ Артемій

Мать ребёнка: Симонова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Симоновъ Степанъ

Мать ребёнка: Симонова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Горюнова Татьяна

Мать ребёнка: Симонова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Симоновъ Иванъ

Мать ребёнка: Симонова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Хачина Елизавета

Мать ребёнка: Симонова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Привалова Евфимія

Мать ребёнка: Симонова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Симановъ Карповъ Николай

Мать ребёнка: Симонова Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Привалова Евдокія

Мать ребёнка: Симонова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Варвара

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