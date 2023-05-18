Симонова (Туленкова) Варвара
Место рождения
Дата рождения1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)
Мать: Туленкова Матрена
Рождение ребёнка
1841
Сын: Карповъ Василій
Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1849
Сын: Симоновъ Степанъ
Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Горюнова Татьяна
Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1856
Сын: Симоновъ Иванъ
Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Хачина Елизавета
Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Привалова Евфимія
Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Привалова Евдокія
Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карповъ Емельянъ