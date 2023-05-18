Симонова (Туленкова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Туленкова) Варвара

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

Мать: Туленкова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Карповъ Василій

Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Карповъ Симановъ Артемій

Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Симоновъ Степанъ

Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Горюнова Татьяна

Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Симоновъ Иванъ

Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Хачина Елизавета

Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Привалова Евфимія

Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Симановъ Карповъ Николай

Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Привалова Евдокія

Отец ребёнка: Карповъ Емельянъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карповъ Емельянъ

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