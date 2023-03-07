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Туленкова Матрена

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Фролъ Климовъ

Мать: Прасковья Лукьянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Анфимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Анфимовъ Петръ

Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Туленковъ Ѳеодотъ

Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Симонова Варвара

Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Туленковъ Лукьянъ

Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Туленковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Туленковъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Гусева Агаѳія

Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

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