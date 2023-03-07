Туленкова Матрена
Место рождения
Дата рождения1794
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Фролъ Климовъ
Мать: Прасковья Лукьянова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Анфимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)
Рождение ребёнка
1814
Сын: Анфимовъ Петръ
Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)
Рождение ребёнка
1815
Сын: Туленковъ Ѳеодотъ
Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Симонова Варвара
Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Туленковъ Лукьянъ
Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)
Рождение ребёнка
1830
Сын: Туленковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Туленковъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Гусева Агаѳія
Отец ребёнка: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)
Бракосочетание
Неизвестно