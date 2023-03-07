Туленковъ Ѳеодотъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуленковъ Ѳеодотъ

Туленковъ Ѳеодотъ

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

23.06.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

Мать: Туленкова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Анфимовъ Туленковъ Филиппъ

Мать ребёнка: Туленкова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Туленковъ Яковъ

Мать ребёнка: Туленкова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Туленковъ Алексѣй

Мать ребёнка: Туленкова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мельникова Пелагѣя

Мать ребёнка: Туленкова Агаѳія

Рождение ребёнка
1857

Сын: Туленковъ Гавріилъ

Мать ребёнка: Туленкова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Агаѳія

Смерть
23.06.1883
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close