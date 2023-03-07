Туленковъ Ѳеодотъ
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти23.06.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)
Мать: Туленкова Матрена
Рождение ребёнка
1844
Сын: Анфимовъ Туленковъ Филиппъ
Мать ребёнка: Туленкова Агаѳія
Рождение ребёнка
1846
Сын: Туленковъ Яковъ
Мать ребёнка: Туленкова Агаѳія
Рождение ребёнка
1852
Сын: Туленковъ Алексѣй
Мать ребёнка: Туленкова Агаѳія
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мельникова Пелагѣя
Мать ребёнка: Туленкова Агаѳія
Рождение ребёнка
1857
Сын: Туленковъ Гавріилъ
Мать ребёнка: Туленкова Агаѳія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Агаѳія
Смерть
23.06.1883