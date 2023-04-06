Туленкова (Проломова) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти22.09.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Проломовъ Матвей
Мать: Проломова Маланья
Рождение ребёнка
1844
Сын: Анфимовъ Туленковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Туленковъ Ѳеодотъ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Туленковъ Яковъ
Отец ребёнка: Туленковъ Ѳеодотъ
Рождение ребёнка
1852
Сын: Туленковъ Алексѣй
Отец ребёнка: Туленковъ Ѳеодотъ
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мельникова Пелагѣя
Отец ребёнка: Туленковъ Ѳеодотъ
Рождение ребёнка
1857
Сын: Туленковъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Туленковъ Ѳеодотъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Ѳеодотъ
Смерть
22.09.1885