Туленкова (Проломова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуленкова (Проломова) Агаѳія

Туленкова (Проломова) Агаѳія

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1820

Дата смерти

22.09.1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Проломовъ Матвей

Мать: Проломова Маланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Анфимовъ Туленковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Туленковъ Ѳеодотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Туленковъ Яковъ

Отец ребёнка: Туленковъ Ѳеодотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Туленковъ Алексѣй

Отец ребёнка: Туленковъ Ѳеодотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мельникова Пелагѣя

Отец ребёнка: Туленковъ Ѳеодотъ

Рождение ребёнка
1857

Сын: Туленковъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Туленковъ Ѳеодотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Ѳеодотъ

Смерть
22.09.1885
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close