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Туленковъ Яковъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Туленковъ Ѳеодотъ

Мать: Туленкова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1869

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Туленкова Стефанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1875

Сын: Туленковъ Александръ

Мать ребёнка: Туленкова Стефанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1885

Дочь: Маріамна

Мать ребёнка: Туленкова Ульяна Стефанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Ульяна Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Стефанида

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