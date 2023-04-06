Туленковъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Туленковъ Ѳеодотъ
Мать: Туленкова Агаѳія
Рождение ребёнка
21.12.1869
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Туленкова Стефанида
Рождение ребёнка
22.08.1875
Сын: Туленковъ Александръ
Мать ребёнка: Туленкова Стефанида
Рождение ребёнка
13.02.1885
Дочь: Маріамна
Мать ребёнка: Туленкова Ульяна Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Стефанида