Проломовъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Проломовъ Прохоръ
Мать: Проломова Пелагея
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ѳомина Прасковья
Мать ребёнка: Проломова Маланья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Проломовъ Тимофей
Мать ребёнка: Проломова Маланья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Туленкова Агаѳія
Мать ребёнка: Проломова Маланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проломова Маланья
Смерть
1833