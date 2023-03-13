Проломовъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проломовъ Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Проломовъ Прохоръ

Мать: Проломова Пелагея

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ѳомина Прасковья

Мать ребёнка: Проломова Маланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Проломовъ Тимофей

Мать ребёнка: Проломова Маланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Туленкова Агаѳія

Мать ребёнка: Проломова Маланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проломова Маланья

Смерть
1833
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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