Проломовъ Прохоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проломовъ Прохоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Проломовъ Карпъ+

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Проломовъ Карней

Мать ребёнка: Проломова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Проломовъ Василий

Мать ребёнка: Проломова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Проломова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Проломовъ Федотъ

Мать ребёнка: Проломова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Проломовъ Матвей

Мать ребёнка: Проломова Пелагея

Рождение ребёнка
1788

Сын: Проломовъ Федоръ

Мать ребёнка: Проломова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Проломовъ Иванъ

Мать ребёнка: Проломова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проломова Пелагея

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