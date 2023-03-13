Проломовъ Прохоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Проломовъ Карпъ+
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Проломовъ Карней
Мать ребёнка: Проломова Пелагея
Рождение ребёнка
1778
Сын: Проломовъ Василий
Мать ребёнка: Проломова Пелагея
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Проломова Пелагея
Рождение ребёнка
1782
Сын: Проломовъ Федотъ
Мать ребёнка: Проломова Пелагея
Рождение ребёнка
1785
Сын: Проломовъ Матвей
Мать ребёнка: Проломова Пелагея
Рождение ребёнка
1788
Сын: Проломовъ Федоръ
Мать ребёнка: Проломова Пелагея
Рождение ребёнка
1790
Сын: Проломовъ Иванъ
Мать ребёнка: Проломова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проломова Пелагея