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Анфимовъ Туленковъ Филиппъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Туленковъ Ѳеодотъ

Мать: Туленкова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Туленковъ Еѵѳимъ

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1875

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.10.1880

Сын: Туленковъ Андрей

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Рождение ребёнка
10.11.1881

Сын: Туленковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1882

Сын: Тулянковъ Меркурій

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Анна

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