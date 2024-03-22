Анфимовъ Туленковъ Филиппъ
Место рождения
Дата рождения1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Туленковъ Ѳеодотъ
Мать: Туленкова Агаѳія
Рождение ребёнка
1866
Сын: Туленковъ Еѵѳимъ
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
22.12.1875
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
?.10.1880
Сын: Туленковъ Андрей
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
10.11.1881
Сын: Туленковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
?.12.1882
Сын: Тулянковъ Меркурій
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Анна