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Туленковъ Еѵѳимъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Анфимовъ Туленковъ Филиппъ

Мать: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1885

Жена: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1888

Дочь: Акулинина Евгенія

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Туленковъ Константинъ

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Рождение ребёнка
16.10.1892

Сын: Туленковъ Андрей

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Сын: Туленковъ Василій

Мать ребёнка: Туленкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Туленкова Анна