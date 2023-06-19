Туленковъ Еѵѳимъ
Место рождения
Дата рождения1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Анфимовъ Туленковъ Филиппъ
Мать: Туленкова Анна
Бракосочетание
11.11.1885
Жена: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
13.12.1888
Дочь: Акулинина Евгенія
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
16.10.1892
Сын: Туленковъ Андрей
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Туленковъ Василій
Мать ребёнка: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Туленкова Анна