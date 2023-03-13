Туленковъ Константинъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Туленковъ Еѵѳимъ
Мать: Туленкова Анна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Туленковъ Иванъ
Мать ребёнка: Туленкова Марія
Рождение ребёнка
1914
Сын: Туленковъ Александръ
Мать ребёнка: Туленкова Марія
хуторъ Шигрышъ
Рождение ребёнка
1922
Сын: Туленков Федор
Мать ребёнка: Туленкова Марія
Рождение ребёнка
22.06.1925
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Туленкова Марія
Рождение ребёнка
31.03.1928
Сын: Туленков Георгий
Мать ребёнка: Туленкова Марія
хутор Шигрыш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туленкова Марія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Марія
Смерть
1963
х. Шигрыш, Кугарчинский район