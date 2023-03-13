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Туленковъ Константинъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Туленковъ Еѵѳимъ

Мать: Туленкова Анна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Туленковъ Иванъ

Мать ребёнка: Туленкова Марія

Рождение ребёнка
1914

Сын: Туленковъ Александръ

Мать ребёнка: Туленкова Марія

хуторъ Шигрышъ
Рождение ребёнка
1922

Сын: Туленков Федор

Мать ребёнка: Туленкова Марія

Рождение ребёнка
22.06.1925

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Туленкова Марія

Рождение ребёнка
31.03.1928

Сын: Туленков Георгий

Мать ребёнка: Туленкова Марія

хутор Шигрыш
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туленкова Марія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Марія

Смерть
1963
х. Шигрыш, Кугарчинский район
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