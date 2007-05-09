(Туленкова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1925
Дата смерти09.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1925
Отец: Туленковъ Константинъ
Мать: Туленкова Марія
Рождение ребёнка
23.09.1947
Сын: Ивановъ Валерий
Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич
д.Красный Яр, Башкирия
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Солодовникова Лариса
Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.05.2007
Кабарда, ст.Екатериноградская