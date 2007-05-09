(Туленкова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туленкова) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1925

Дата смерти

09.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1925

Отец: Туленковъ Константинъ

Мать: Туленкова Марія

Рождение ребёнка
23.09.1947

Сын: Ивановъ Валерий

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

д.Красный Яр, Башкирия
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Солодовникова Лариса

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.05.2007
Кабарда, ст.Екатериноградская
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