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Туленкова (Баталова) Марія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.05.1892

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1892

Отец: Баталовъ Терентій

Мать: Баталова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Сын: Туленковъ Иванъ

Отец ребёнка: Туленковъ Константинъ

Рождение ребёнка
1914

Сын: Туленковъ Александръ

Отец ребёнка: Туленковъ Константинъ

хуторъ Шигрышъ
Рождение ребёнка
1922

Сын: Туленков Федор

Отец ребёнка: Туленковъ Константинъ

Рождение ребёнка
22.06.1925

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Туленковъ Константинъ

Рождение ребёнка
31.03.1928

Сын: Туленков Георгий

Отец ребёнка: Туленковъ Константинъ

хутор Шигрыш
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туленковъ Константинъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Константинъ

Смерть
1966
х. Шигрыш, Кугарчинский район
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