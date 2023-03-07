Туленкова (Баталова) Марія
Место рождения
Дата рождения01.05.1892
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1892
Отец: Баталовъ Терентій
Мать: Баталова Матрена
Рождение ребёнка
1910
Сын: Туленковъ Иванъ
Отец ребёнка: Туленковъ Константинъ
Рождение ребёнка
1914
Сын: Туленковъ Александръ
Отец ребёнка: Туленковъ Константинъ
хуторъ Шигрышъ
Рождение ребёнка
1922
Сын: Туленков Федор
Отец ребёнка: Туленковъ Константинъ
Рождение ребёнка
22.06.1925
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Туленковъ Константинъ
Рождение ребёнка
31.03.1928
Сын: Туленков Георгий
Отец ребёнка: Туленковъ Константинъ
хутор Шигрыш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туленковъ Константинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966
х. Шигрыш, Кугарчинский район