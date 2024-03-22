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Туленкова (Нестерова) Анна

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Нестеровъ Петръ

Мать: Нестерова Ѳевронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1885

Муж: Туленковъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1888

Дочь: Акулинина Евгенія

Отец ребёнка: Туленковъ Еѵѳимъ

Рождение ребёнка
1888

Сын: Туленковъ Константинъ

Отец ребёнка: Туленковъ Еѵѳимъ

Рождение ребёнка
16.10.1892

Сын: Туленковъ Андрей

Отец ребёнка: Туленковъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Сын: Туленковъ Василій

Отец ребёнка: Туленковъ Еѵѳимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Туленковъ Еѵѳимъ

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