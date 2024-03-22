Туленкова (Нестерова) Анна
Место рождения
Дата рождения1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Нестеровъ Петръ
Мать: Нестерова Ѳевронія
Бракосочетание
11.11.1885
Муж: Туленковъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
13.12.1888
Дочь: Акулинина Евгенія
Отец ребёнка: Туленковъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Туленковъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
16.10.1892
Сын: Туленковъ Андрей
Отец ребёнка: Туленковъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
1906
Сын: Туленковъ Василій
Отец ребёнка: Туленковъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Туленковъ Еѵѳимъ