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Нестеровъ Петръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Нестеровъ Иванъ

Мать: Нестерова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Туленкова Анна

Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Нестерова Елена

Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія

Рождение ребёнка
27.06.1872

Сын: Нестеровъ Павелъ

Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Туленкова Стефанида

Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1876

Сын: Нестеровъ Семенъ

Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1883

Сын: Нестеровъ Петръ

Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1885

Сын: Нестеровъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1888

Дочь: Гликерія

Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Ѳевронія

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