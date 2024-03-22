Нестеровъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Нестеровъ Иванъ
Мать: Нестерова Прасковья
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Туленкова Анна
Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Нестерова Елена
Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія
Рождение ребёнка
27.06.1872
Сын: Нестеровъ Павелъ
Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Туленкова Стефанида
Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія
Рождение ребёнка
18.07.1876
Сын: Нестеровъ Семенъ
Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія
Рождение ребёнка
08.06.1883
Сын: Нестеровъ Петръ
Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія
Рождение ребёнка
17.04.1885
Сын: Нестеровъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія
Рождение ребёнка
14.05.1888
Дочь: Гликерія
Мать ребёнка: Нестерова Ѳевронія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нестерова Ѳевронія