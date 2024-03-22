Туленкова (Нестерова) Стефанида
Место рождения
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Нестеровъ Петръ
Мать: Нестерова Ѳевронія
Рождение ребёнка
07.07.1908
Сын: Туленковъ Прокопий
Отец ребёнка: Туленковъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1916
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Туленковъ Иванъ
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Иванъ