Туленкова (Нестерова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуленкова (Нестерова) Стефанида

Туленкова (Нестерова) Стефанида

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Нестеровъ Петръ

Мать: Нестерова Ѳевронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1908

Сын: Туленковъ Прокопий

Отец ребёнка: Туленковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1916

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Туленковъ Иванъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close