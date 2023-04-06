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Туленковъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Туленковъ Прокофій

Мать: Тулянкова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1908

Сын: Туленковъ Прокопий

Мать ребёнка: Туленкова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1916

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Туленкова Стефанида

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Стефанида

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