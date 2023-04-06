Туленковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Туленковъ Прокофій
Мать: Тулянкова Дарія
Рождение ребёнка
07.07.1908
Сын: Туленковъ Прокопий
Мать ребёнка: Туленкова Стефанида
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1916
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Туленкова Стефанида
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Стефанида