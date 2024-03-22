Тулянкова (Новикова) Дарія
Место рождения
Дата рождения1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Новиковъ Дмитрій
Мать: Новикова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Лазарева Агрофена
Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій
Рождение ребёнка
1863
Сын: Туленковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій
Рождение ребёнка
1870
Сын: Туленковъ Иванъ
Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій
Рождение ребёнка
14.02.1875
Сын: Туленковъ Федоръ
Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туленковъ Григорій
Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Прокофій