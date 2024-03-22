Тулянкова (Новикова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулянкова (Новикова) Дарія

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Новиковъ Дмитрій

Мать: Новикова Ирина Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Лазарева Агрофена

Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Туленковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Туленковъ Иванъ

Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1875

Сын: Туленковъ Федоръ

Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туленковъ Григорій

Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Туленковъ Прокофій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Прокофій

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