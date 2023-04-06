Туленковъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Туленковъ Прокофій
Мать: Тулянкова Дарія
Бракосочетание
07.02.1883
Жена: Туленкова Марія
Рождение ребёнка
01.09.1891
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Туленкова Марія
Рождение ребёнка
01.04.1894
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Туленкова Марія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелькова Анастасія
Мать ребёнка: Туленкова Марія