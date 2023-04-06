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Туленковъ Ефимъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Туленковъ Прокофій

Мать: Тулянкова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1883

Жена: Туленкова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1891

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Туленкова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1894

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Туленкова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелькова Анастасія

Мать ребёнка: Туленкова Марія

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