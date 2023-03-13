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Новикова Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Новиковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Новиковъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Новиковъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Тулянкова Дарія

Отец ребёнка: Новиковъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Новиковъ Дмитрій

Отец ребёнка: Новиковъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Новиковъ Матвей

Отец ребёнка: Новиковъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Дмитрій

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