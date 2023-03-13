Новикова Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Новиковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Новиковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Новиковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Тулянкова Дарія
Отец ребёнка: Новиковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1844
Сын: Новиковъ Дмитрій
Отец ребёнка: Новиковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1845
Сын: Новиковъ Матвей
Отец ребёнка: Новиковъ Дмитрій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Дмитрій