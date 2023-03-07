Нестерова (Гусева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Гусевъ Терентий
Мать: Гусева Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Нестеровъ Петръ
Отец ребёнка: Нестеровъ Иванъ
Рождение ребёнка
1850
Сын: Нестеровъ Андрей
Отец ребёнка: Нестеровъ Иванъ
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Самохина Анна
Отец ребёнка: Нестеровъ Иванъ
Рождение ребёнка
1857
Сын: Нестеровъ Александръ
Отец ребёнка: Нестеровъ Иванъ
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Лукьянова Марина
Отец ребёнка: Нестеровъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеровъ Сергей
Отец ребёнка: Нестеровъ Иванъ