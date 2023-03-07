Нестерова (Гусева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Гусева) Прасковья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Гусевъ Терентий

Мать: Гусева Агафья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Нестеровъ Петръ

Отец ребёнка: Нестеровъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Нестеровъ Андрей

Отец ребёнка: Нестеровъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Самохина Анна

Отец ребёнка: Нестеровъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Нестеровъ Александръ

Отец ребёнка: Нестеровъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лукьянова Марина

Отец ребёнка: Нестеровъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеровъ Сергей

Отец ребёнка: Нестеровъ Иванъ

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