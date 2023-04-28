Гусева Агафья Яковлева
Место рождения
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Огнева Марина
Отец ребёнка: Гусевъ Терентий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Багрякова Матрена
Отец ребёнка: Гусевъ Терентий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Нестерова Прасковья
Отец ребёнка: Гусевъ Терентий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Гусевъ Терентий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Гусевъ Андрей
Отец ребёнка: Гусевъ Терентий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гусевъ Максимъ
Отец ребёнка: Гусевъ Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Терентий