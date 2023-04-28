Гусева Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Агафья Яковлева

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Огнева Марина

Отец ребёнка: Гусевъ Терентий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Багрякова Матрена

Отец ребёнка: Гусевъ Терентий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Нестерова Прасковья

Отец ребёнка: Гусевъ Терентий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Гусевъ Терентий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Гусевъ Андрей

Отец ребёнка: Гусевъ Терентий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гусевъ Максимъ

Отец ребёнка: Гусевъ Терентий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Терентий

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