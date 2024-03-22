Багрякова (Гусева) Матрена
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Гусевъ Терентий
Мать: Гусева Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Багряковъ Семенъ
Отец ребёнка: Багряковъ Евграфъ
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Новикова Васса
Отец ребёнка: Багряковъ Евграфъ
Рождение ребёнка
1851
Сын: Багряковъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Багряковъ Евграфъ
Рождение ребёнка
1854
Сын: Багряковъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Багряковъ Евграфъ
Рождение ребёнка
1860
Сын: Багряковъ Тимоѳей
Отец ребёнка: Багряковъ Евграфъ
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пронина Александра
Отец ребёнка: Багряковъ Евграфъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Багряковъ Евграфъ