Багрякова (Гусева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагрякова (Гусева) Матрена

Багрякова (Гусева) Матрена

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Гусевъ Терентий

Мать: Гусева Агафья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Багряковъ Семенъ

Отец ребёнка: Багряковъ Евграфъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Новикова Васса

Отец ребёнка: Багряковъ Евграфъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Багряковъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Багряковъ Евграфъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Багряковъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Багряковъ Евграфъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Багряковъ Тимоѳей

Отец ребёнка: Багряковъ Евграфъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пронина Александра

Отец ребёнка: Багряковъ Евграфъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багряковъ Евграфъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close