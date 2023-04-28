Новикова (Багрякова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Багрякова) Васса

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Багряковъ Евграфъ

Мать: Багрякова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1869

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Новиковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1875

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Новиковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1876

Сын: Новиковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Новиковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Новиковъ Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Матвей

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