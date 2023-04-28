Новикова (Багрякова) Васса
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Багряковъ Евграфъ
Мать: Багрякова Матрена
Рождение ребёнка
02.01.1869
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Новиковъ Матвей
Рождение ребёнка
23.01.1875
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Новиковъ Матвей
Рождение ребёнка
25.09.1876
Сын: Новиковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Новиковъ Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Новиковъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Матвей