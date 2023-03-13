Пронина (Багрякова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронина (Багрякова) Александра

Пронина (Багрякова) Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Багряковъ Евграфъ

Мать: Багрякова Матрена

Бракосочетание
13.02.1881

Муж: Пронинъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пронина Пелагѣя

Отец ребёнка: Пронинъ Еѵѳимъ

Рождение ребёнка
12.05.1893

Сын: Пронинъ Константинъ

Отец ребёнка: Пронинъ Еѵѳимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close