Пронина (Багрякова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Багряковъ Евграфъ
Мать: Багрякова Матрена
Бракосочетание
13.02.1881
Муж: Пронинъ Еѵѳимъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пронина Пелагѣя
Отец ребёнка: Пронинъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
12.05.1893
Сын: Пронинъ Константинъ
Отец ребёнка: Пронинъ Еѵѳимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан