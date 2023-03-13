Пронинъ Еѵѳимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Пронинъ Николай
Мать: Пронина Авдотья
Бракосочетание
13.02.1881
Жена: Пронина Александра
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пронина Пелагѣя
Мать ребёнка: Пронина Александра
Рождение ребёнка
12.05.1893
Сын: Пронинъ Константинъ
Мать ребёнка: Пронина Александра
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан