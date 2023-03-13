Пронинъ Еѵѳимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронинъ Еѵѳимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Пронинъ Николай

Мать: Пронина Авдотья

Бракосочетание
13.02.1881

Жена: Пронина Александра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пронина Пелагѣя

Мать ребёнка: Пронина Александра

Рождение ребёнка
12.05.1893

Сын: Пронинъ Константинъ

Мать ребёнка: Пронина Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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