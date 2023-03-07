Пронинъ Николай
Место рождения
Дата рождения1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Пронинъ Михаилъ
Мать: Пронина Марфа
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Тарасова Ѳекла
Мать ребёнка: Пронина Авдотья
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Пронина Авдотья
Рождение ребёнка
1862
Сын: Пронинъ Еѵѳимъ
Мать ребёнка: Пронина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронинъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Пронина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Авдотья