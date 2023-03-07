Пронинъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронинъ Николай

Пронинъ Николай

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Пронинъ Михаилъ

Мать: Пронина Марфа

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Тарасова Ѳекла

Мать ребёнка: Пронина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Пронина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Пронинъ Еѵѳимъ

Мать ребёнка: Пронина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронинъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Пронина Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Авдотья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close