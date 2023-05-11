Тарасова (Пронина) Ѳекла
Место рождения
Дата рождения1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Пронинъ Николай
Мать: Пронина Авдотья
Рождение ребёнка
19.09.1881
Сын: Тарасовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Павелъ
Рождение ребёнка
09.06.1883
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Тарасовъ Павелъ
Рождение ребёнка
05.12.1892
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тарасовъ Павелъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасовъ Алексѣй
Отец ребёнка: Тарасовъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Павелъ