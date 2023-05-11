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Тарасова (Пронина) Ѳекла

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Пронинъ Николай

Мать: Пронина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1881

Сын: Тарасовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1883

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Тарасовъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1892

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тарасовъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасовъ Алексѣй

Отец ребёнка: Тарасовъ Павелъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Павелъ

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