Огнева (Гусева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева (Гусева) Марина

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Гусевъ Терентий

Мать: Гусева Агафья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Таймасова Екатерина

Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Огневъ Иванъ

Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Огневъ Стефанъ

Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Огневъ Илья

Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1850

Сын: Огневъ Михаилъ

Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Огневъ Харитоновъ Василій

Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1857

Сын: Огневъ Еѵѳимъ

Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Прасковья

Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огневъ Герасимъ

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