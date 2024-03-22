Огнева (Гусева) Марина
Место рождения
Дата рождения1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Гусевъ Терентий
Мать: Гусева Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Таймасова Екатерина
Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1844
Сын: Огневъ Иванъ
Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Огневъ Стефанъ
Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1848
Сын: Огневъ Илья
Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1850
Сын: Огневъ Михаилъ
Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1851
Сын: Огневъ Харитоновъ Василій
Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1857
Сын: Огневъ Еѵѳимъ
Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Прасковья
Отец ребёнка: Огневъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огневъ Герасимъ