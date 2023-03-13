Ильина (Огнева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Огнева) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огневъ Герасимъ

Мать: Огнева Марина

Рождение ребёнка
31.12.1882

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Ильинъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1885

Дочь: Ѳеодосія

Отец ребёнка: Ильинъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1892

Сын: Ильинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ильинъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1894

Сын: Ильинъ Андрей

Отец ребёнка: Ильинъ Василій

Асиякъ