Ильина (Огнева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Огневъ Герасимъ
Мать: Огнева Марина
Рождение ребёнка
31.12.1882
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Ильинъ Василій
Рождение ребёнка
18.05.1885
Дочь: Ѳеодосія
Отец ребёнка: Ильинъ Василій
Рождение ребёнка
09.02.1892
Сын: Ильинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ильинъ Василій
Рождение ребёнка
01.10.1894
Сын: Ильинъ Андрей
Отец ребёнка: Ильинъ Василій
Асиякъ