Ильинъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинъ Василій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильинъ Кузьма

Мать: Ильина Мавра Уварова

Рождение ребёнка
31.12.1882

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ильина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1885

Дочь: Ѳеодосія

Мать ребёнка: Ильина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1892

Сын: Ильинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ильина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1894

Сын: Ильинъ Андрей

Мать ребёнка: Ильина Прасковья

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