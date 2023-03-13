Ильинъ Василій
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильинъ Кузьма
Мать: Ильина Мавра Уварова
Рождение ребёнка
31.12.1882
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Ильина Прасковья
Рождение ребёнка
18.05.1885
Дочь: Ѳеодосія
Мать ребёнка: Ильина Прасковья
Рождение ребёнка
09.02.1892
Сын: Ильинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ильина Прасковья
Рождение ребёнка
01.10.1894
Сын: Ильинъ Андрей
Мать ребёнка: Ильина Прасковья
Асиякъ