Гусева (Туленкова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Туленкова) Агаѳія

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

Мать: Туленкова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гусевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гусевъ Андрей

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Гусева Прасковья

Отец ребёнка: Гусевъ Андрей

Бракосочетание
17.01.1869

Муж: Кутуковъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1876

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кутуковъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Андрей

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