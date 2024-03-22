Гусева (Туленкова) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)
Мать: Туленкова Матрена
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гусевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гусевъ Андрей
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Гусева Прасковья
Отец ребёнка: Гусевъ Андрей
Бракосочетание
17.01.1869
Муж: Кутуковъ Антонъ
Рождение ребёнка
08.02.1876
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кутуковъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Андрей