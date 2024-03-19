Воронцова (Трубецкая) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1839
Место жительства
1840
Пётр Долгоруков называет Марию Васильевну Столыпину женщиной «замечательной красоты, ума бойкого и ловкого, искусною пройдохою и притом весьма распутною, находившейся в связи в одно и то же время и с ... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Сын: Столыпин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Столыпин Алексей Григорьевич
Бракосочетание
26.08.1851
Алупка, Ялта, Республика Крым
Для обоих супругов это второй брак. Свадьба была в их роскошном дворце. 28-летний князь Семен Михайлович женился на 32-летней, вдове, фрейлине императрицы княжне Марии Васильевне Столыпиной, урожден... Показать все
Место жительства
1852
Тбилиси, ქ. თბილისი
Тифлис. Остались воспоминания В. А. Соллогуба о Марие Васильевне: «Женитьба Семена Воронцова на вдове Алексея Столыпина, разумеется, не могла соответствовать желаниям стариков Воронцовых. Тем не менее... Показать все
Смерть
1895