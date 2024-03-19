Воронцова (Трубецкая) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Трубецкая) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Около 1839

Муж: Столыпин Алексей Григорьевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
1840
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Пётр Долгоруков называет Марию Васильевну Столыпину женщиной «замечательной красоты, ума бойкого и ловкого, искусною пройдохою и притом весьма распутною, находившейся в связи в одно и то же время и с ... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Сын: Столыпин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Столыпин Алексей Григорьевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
26.08.1851

Муж: Воронцов Семён Михайлович

Алупка, Ялта, Республика Крым
Для обоих супругов это второй брак. Свадьба была в их роскошном дворце. 28-летний князь Семен Михайлович женился на 32-летней, вдове, фрейлине императрицы княжне Марии Васильевне Столыпиной, урожден... Показать все
Место жительства
1852
Тбилиси, ქ. თბილისი
Тифлис. Остались воспоминания В. А. Соллогуба о Марие Васильевне: «Женитьба Семена Воронцова на вдове Алексея Столыпина, разумеется, не могла соответствовать желаниям стариков Воронцовых. Тем не менее... Показать все
Смерть
1895
Одесса, Одеська область

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