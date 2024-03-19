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Столыпин Николай Алексеевич

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Столыпин Алексей Григорьевич

Мать: Воронцова (Трубецкая) Мария Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Около 1861
Одесса, Одеська область
Камер-юнкер. Некоторое время служил по Отделению богоугодных заведений.
Место жительства
Около 1871
Переехал жить во Флоренцию. Получил от итальянского короля титул герцога де Монтелфи.
Смерть
1898
Умер бездетным.

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