Столыпин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Около 1861
Одесса, Одеська область
Камер-юнкер. Некоторое время служил по Отделению богоугодных заведений.
Место жительства
Около 1871
Переехал жить во Флоренцию. Получил от итальянского короля титул герцога де Монтелфи.
Смерть
1898
Умер бездетным.