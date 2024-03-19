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Столыпин Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Около 1839

Жена: Воронцова (Трубецкая) Мария Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Военная служба
Около 1841
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Воинское звание: полковник
Рождение ребёнка
1843

Сын: Столыпин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Воронцова (Трубецкая) Мария Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1847
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: холера

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