Столыпин Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1839
Военная служба
Около 1841
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Воинское звание: полковник
Рождение ребёнка
1843
Сын: Столыпин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Воронцова (Трубецкая) Мария Васильевна
Смерть
1847
Причина смерти: холера