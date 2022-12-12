город Алупка, город Алупка, Ялта, Республика Крым (на 2019) — Familio

Алупка

Ялта, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Ялтинский уезд
1515Алупка (Алубка), имение вл. русск.при рч. безымянной, на берегу моря.1657141718Церковь православная 1. Дворец.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Ялтинский уезд, Дерекойская волость
489. Алупка, деревня бывшая государственная, при речках Хостобаша и Шоньхай, дворов 44, жителей 294, мечеть, 2 лавки, 2 пекарни, бузня.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, город республиканского значения Ялта
796482Алупкагород44°25,0' с.ш.34°03,0' в.д.L-36-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Ялта
35729000006г Алупкагород
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