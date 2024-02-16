Золотухина Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.1917
Дочь: Иванушкина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Золотухин Василий Васильевич
Дуброва, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Титова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Золотухин Василий Васильевич
Ракитное, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Год такой, если это она на сайте память народа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурыкина Полина Васильевна
Отец ребёнка: Золотухин Василий Васильевич
Огаревка, Щекинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Золотухин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Золотухин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Золотухин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотухина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Золотухин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Раскулачивание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно