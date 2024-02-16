Потапова (Золотухина) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золотухин Василий Васильевич
Мать: Золотухина Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирюшина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Марина
Смерть
Неизвестно