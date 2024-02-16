Потапова (Золотухина) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Золотухина) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золотухин Василий Васильевич

Мать: Золотухина Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Юрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирюшина Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Марина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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