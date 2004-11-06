Иванушкина (Золотухина) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1917
Дата смерти06.11.2004
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1917
Отец: Золотухин Василий Васильевич
Мать: Золотухина Домна
Рождение ребёнка
13.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванушкин Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
28.05.1949
Дочь: Згурская Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Иванушкин Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
18.02.1951
Сын: Иванушкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Иванушкин Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
24.09.1953
Дочь: Горюнова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Иванушкин Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
07.05.1956
Сын: Иванушкин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Иванушкин Алексей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Раскулачивание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
После раскулачивания уехала с семьей на заработки в шахты Тульской области
Смерть
06.11.2004
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область