Иванушкина (Золотухина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванушкина (Золотухина) Клавдия Васильевна

Место рождения

Дуброва, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

05.08.1917

Дата смерти

06.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1917

Отец: Золотухин Василий Васильевич

Мать: Золотухина Домна

Дуброва, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
13.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванушкин Алексей Кузьмич

Огаревка, Щекинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.05.1949

Дочь: Згурская Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Иванушкин Алексей Кузьмич

Огаревка, Щекинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1951

Сын: Иванушкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Иванушкин Алексей Кузьмич

Огаревка, Щекинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.09.1953

Дочь: Горюнова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Иванушкин Алексей Кузьмич

Огаревка, Щекинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.05.1956

Сын: Иванушкин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Иванушкин Алексей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванушкин Алексей Кузьмич

Раскулачивание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
После раскулачивания уехала с семьей на заработки в шахты Тульской области
Смерть
06.11.2004
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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